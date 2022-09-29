Синоптики рассказали, когда в Тульскую область может прийти первый снег Фото: Архив "КП"

Как сообщают синоптики центра "Фобос", в центральной части России, к которой относится Тульская область, не предвидится даже намека на снег до конца сентября и в первую неделю октября, а вот после этого вполне может

Отмечается, что за последние четыре года первый снег в этих местах отмечался в период с 8 по 20 октября, что вполне может повториться в этом году.

Синоптик и метеоролог Александр Ильин отметил, что наибольшая вероятность осадков в виде снега в Центральной России ожидается ориентировочно в середине октября, так как именно в эти числа температура воздуха будет достаточно низкой, около нуля градусов, не исключено и понижение до минусовых показателей.

По мнению Ильина, первый снег выпадет в этих местах в период с 13 по 15 октября.