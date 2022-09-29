Стрелки, минометчики и водители: в тульской дивизии ВДВ назвали востребованные военно-учетные профессии Фото: Архив "КП"

На заседании Тульской областной Думы 29 сентября выступил с докладом о частичной мобилизации полковник Алексей Быков, временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ.

Так, он рассказал о том, какие военно-учетные специальности в дивизии сейчас востребованы больше других - в первую очередь, это стрелки, минометчики и водители. Также продолжают доформировывать офицерский состав.

Всех призывников Тульской области из пункта сбора доставляют в 51-й и 137-й полки для прохождения подготовки, которая длится около месяца, после их распределяют по частям.