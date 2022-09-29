В Тульской области приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей региона Фото: Архив "КП"

В Тульской области приостановят судебные делопроизводства в отношении мобилизованных жителей, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов региона.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскание долгов может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву.

Чтобы воспользоваться этой возможностью и приостановить свое дело, должнику нужно подать заявление в УФССП, что можно сделать прямо на призывных пунктах военных комиссариатов. Для оформления документов в военкоматах будут находиться сотрудники ведомства.

Между Федеральной службой судебных приставов и Министерством обороны России налажено межведомственное взаимодействие по этому вопросу.