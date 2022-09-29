Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 7:35

В Тульской области приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей региона

Чтобы воспользоваться этой возможностью и приостановить свое дело, должнику нужно подать заявление в УФССП
Источник:kp.ru
В Тульской области приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей региона

В Тульской области приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей региона

Фото: Архив "КП"

В Тульской области приостановят судебные делопроизводства в отношении мобилизованных жителей, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов региона.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскание долгов может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву.

Чтобы воспользоваться этой возможностью и приостановить свое дело, должнику нужно подать заявление в УФССП, что можно сделать прямо на призывных пунктах военных комиссариатов. Для оформления документов в военкоматах будут находиться сотрудники ведомства.

Между Федеральной службой судебных приставов и Министерством обороны России налажено межведомственное взаимодействие по этому вопросу.

ИнтересноеЧастичная мобилизация в России