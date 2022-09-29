В Тульской области на Оке столкнулись буксировочный катер и лодка: пострадавших ищут водолазы Фото: материалы пресс-служб

28 сентября в 20:35 в службу спасения сообщили о происшествии на реке Ока в Алексине: там, в районе улицы Рыбная столкнулись буксировочный катер и моторная лодка. На лодке, по имеющимся данным были минимум двое человек.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, ведутся поиски, в том числе двумя группами водолазов. Информация по пострадавшим уточняется.

Для ликвидации последствий от МЧС России привлдекли 7 человек и 3 единицы техники.