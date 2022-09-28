Депутаты Тульской городской Думы одобрили новые меры поддержки бизнеса

На 40-м очередном заседании Тульской городской Думы рассмотрен блок важных вопросов.

Цель внесения поправок – упрощение административных процедур при подаче заявки. Так, из прежнего Положения исключается перечень документов, в том числе заверенных нотариально, сведения из которых имеются в общем доступе на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы, либо могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия. Как пояснили разработчики нормативного акта, благодаря цифровизации работы различных структур и налаженному информационному сотрудничеству, появилась возможность запрашивать ряд сведений не у предпринимателей, а напрямую у ведомств.

Также в ходе заседания депутатскому корпусу представили проект изменений, касающихся льгот по уплате земельного налога для компаний, занятых в сфере информационных технологий. Согласно предложенным корректировкам на 50% снижается плата на аренду участков, приобретенных на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. Преференция будет действовать до 31 декабря 2023 года.

По мнению заместителя председателя Тульской городской Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Ионова, снижение вдвое налоговых ставок и упрощение процедуры подачи документов на аренду муниципального имущества – дополнительные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от западного санкционного давления.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

– В диалоге с субъектами МСП мы продолжим реализацию дорожной карты по расширению комплекса мер поддержки малых и средних предприятий. Бизнес уже воспользовался ранее принятыми механизмами поддержки. Благодаря оперативному реагированию на потребности предпринимателей в Туле удалось обеспечить стабильную работу бизнеса и предотвратить сокращение рабочих мест, – пояснил Алексей Ионов.

Депутаты приняли решения единогласно.

Чтобы помнили

Также в ходе заседания депутаты единогласно приняли решение об установке мемориальной доски Павлу Павловичу Назарову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом ходатайствовал центр образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, где учился военнослужащий. На здании этого образовательного учреждения и будет установлена мемориальная доска.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева отметила, что сегодня военнослужащие противостоят неонацизму на территории соседнего государства ради общей победы.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева

– Павел Назаров был настоящим защитником Родины. Он героически погиб при исполнении воинского долга. Мы должны свято чтить имя каждого солдата, каждого офицера, которые сражаются за свободу и независимость Родины. Уверена, молодое поколение будет гордиться ими и брать с них пример, – подчеркнула мэр Тулы Ольга Слюсарева.

Про новые улицы

Депутаты поддержали ряд вопросов о присвоении наименований элементам планировочной структуры в населенных пунктах Тулы.

С соответствующими ходатайствами в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратились главные управления по Привокзальному и Пролетарскому территориальным округам. Так, в поселке Георгиево появится микрорайон Георгиевский, в деревне Интюшово – квартал Березовая Роща, а в деревне Медвенка – квартал Тульский.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

– Сегодня наш город активно расширяется: возводятся новые микрорайоны, кварталы и целые поселки. Им необходимо присвоить названия для почтовой адресации и корректного учета объектов недвижимости. Данные будут внесены в реестр Федеральной информационной адресной системы. Важно отметить, что при выборе наименований учитывается мнение жителей, и созвучие с соседними улицами, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Платформа общения с жителями

В ходе заседания депутаты проголосовали за внесение изменения в решение Тульской городской Думы «О Положении «Об официальном сайте муниципального образования город Тула».

Согласно федеральному законодательству с 1 декабря 2022 года госорганы и органы местного самоуправления обязаны вести официальные аккаунты на популярных отечественных платформах – соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Принятым решением перечень информации о деятельности Тульской городской Думы, размещаемой на сайте муниципального образования город Тула, будет дополнен ссылками на официальные страницы представительного органа.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

– Социальные сети давно переросли из личных аккаунтов в платформы общения жителей с органами власти. Ведение пабликов на популярных отечественных платформах – это еще один инструмент для эффективной работы. Тульская городская Дума заявила о себе в соцсетях два года назад. На официальных страницах размещается актуальная информация о деятельности депутатов, реализации городских проектов и программ, а также различных мероприятиях, – подчеркнул заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.