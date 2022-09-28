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Общество28 сентября 2022 11:35

В регионе стартовал проект «Единая карта жителя Тульской области»

Единая карта будет работать на базе платежной системы «Мир»
Источник:kp.ru
В регионе стартовал проект «Единая карта жителя Тульской области»

В регионе стартовал проект «Единая карта жителя Тульской области»

28 сентября первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Тульской области Валерий Шерин и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске проекта «Единая карта жителя Тульской области». Карта будет как выполнять роль платежной банковской карты, так и осуществлять ряд нефинансовых сервисов: через нее можно будет получать упрощенный доступ к мерам социальной поддержки, скидки, кешбэк и пользоваться другими возможностями.

Работать единая карта будет на базе платежной системы «Мир», а полный перечень сервисов, которые появятся на Единой карте, представители Правительства региона и платежной системы «Мир» определят в ближайшее время.

Платежная система «Мир» предоставит региону свои технологические платформы, которые успешно зарекомендовали себя в других аналогичных проектах. В том числе, сервисы для быстрого и безопасного адресного зачисления жителям мер соцподдержки из федерального и регионального бюджетов.

Отмечается, что жителям Тульской области не нужно будет получать еще одну карту: любую ранее выданную карту «Мир» можно будет зарегистрировать в качестве Карты жителя.

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