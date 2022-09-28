На 28 сентября за сутки в Тульской области выявили 375 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 28 сентября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 375 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 182 617 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

435 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 171 776 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 306 человек.