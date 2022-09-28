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Общество28 сентября 2022 8:25

В Тульской области создан Телеграм-канал по вопросам частичной мобилизации

Там публикуется актуальная информация, ответы на вопросы и рекомендации для военнообязанных
Источник:kp.ru
В Тульской области создан Телеграм-канал по вопросам частичной мобилизации

В Тульской области создан Телеграм-канал по вопросам частичной мобилизации

Фото: Архив "КП"

В Тульской области был создан Телеграм-канал, на котором жители региона могут получить актуальную официальную информацию по частичной мобилизации.

Там публикуются официальные информационные карточки, понятным языком разъясняющие основные моменты процесса, ответы на часто задаваемые вопросы, рекомендации для призванных, руководство по получению законной отсрочки для работников соответствующих сфер и многое другое.

Ознакомиться и подписаться на канал можно по ссылке.

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