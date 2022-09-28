В Тульской области создан Телеграм-канал по вопросам частичной мобилизации Фото: Архив "КП"

В Тульской области был создан Телеграм-канал, на котором жители региона могут получить актуальную официальную информацию по частичной мобилизации.

Там публикуются официальные информационные карточки, понятным языком разъясняющие основные моменты процесса, ответы на часто задаваемые вопросы, рекомендации для призванных, руководство по получению законной отсрочки для работников соответствующих сфер и многое другое.

Ознакомиться и подписаться на канал можно по ссылке.