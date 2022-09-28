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Происшествия28 сентября 2022 7:38

В Туле на улице Советской сломавшийся автобус перекрыл дорогу трамваю

Это произошло накануне в час пик и привело к семибалльным пробкам в центре города
Источник:kp.ru
В Туле на улице Советской сломавшийся автобус перекрыл дорогу трамваю

В Туле на улице Советской сломавшийся автобус перекрыл дорогу трамваю

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Туле на перекрестке улицы Советской и проспекта Ленина около 18:00 произошло ДТП, которое привело к образованию семибалльных пробок в центре города.

В Туле на улице Советской сломавшийся автобус перекрыл дорогу трамваю

В Туле на улице Советской сломавшийся автобус перекрыл дорогу трамваю

Участниками происшествия стали автобус №28 и трамвай №3, которые "притерлись" друг ко другу напротив ТЦ "Гостиный двор", перекрыв движение по двум полосам для остального транспорта.

По информации тульской Госавтоинспекции, произошла поломка автобуса, что и привело к данной ситуации.

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