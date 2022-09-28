ООО «Тулжилхоз»: Только совместная работа дает результат

Скуратовский микрорайон, дом 5, корпус 1. Порядок во дворах - комфорт для жителей!

Об этом и не только мы побеседовали с генеральным директором ООО «Тулжилхоз» Дмитрием Голомысовым.

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз» Дмитрий Петрович Голомысов.

- Настрой в коллективе, как всегда, рабочий, а главные результаты нашей деятельности – это положительные отзывы и понимание со стороны жителей, - говорит Дмитрий Петрович. - Мы четко придерживаемся принципа открытости, гласности и доступности. Отношения с жителями строим на основе доверия: вместе обсуждаем, что надо делать, как делать, и на какой результат будем рассчитывать. Отлажена обратная связь со старшими по домам с помощью мессенджера: совместно обсуждаем, насколько качественно выполнена работа по каждой заявке. В итоге имеем представление о том, насколько довольны жители нашими услугами.

В связи с теми вызовами, которые сейчас брошены России, крайне важно, чтобы все механизмы государственной инфраструктуры и системы ЖКХ действовали четко и слаженно. Это придаст людям еще больше уверенности и спокойствия.

Мы из года в год говорим, что жильцы должны брать ответственность за свои дома, принимать решения. Сейчас «Тулжилхозу» удалось переломить ситуацию в позитивную сторону: жильцы стали задумываться о том, как сделать жизнь в их домах лучше в плане коммунальной сферы. Ведь, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, бремя содержания домов лежит на собственниках, а УК – это только инструментарий, который помогает собственникам содержать дома в надлежащем состоянии. А многие об этом забывают. Благодаря работе, которую мы провели летом, когда состоялось много собраний с жителями, люди стали более осознанно относится к тому, что у них происходит в доме. И если говорить о грядущей зиме, то мы подходим к ней с определенными совместными задачами. Это важный результат!

- Как прошел старт отопительного сезона?

- Мы всегда начинаем подготовку к новому пуску тепла сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Летние подготовительные работы выполнены полностью, согласно плану. Своевременно были проинформированы жильцы о регулировочных мероприятиях и времени пуска, поэтому шквала звонков, который обычно сопровождает старт пуска тепла, в этом году нет. Все делается планово и спокойно: на данный момент отопление запущено во всех наших домах. Совместная работа с жителями дает свои плоды: люди пишут в мессенджерах и соцсетях о вопросах и проблемах, а мы даем ответы и своевременно реагируем. Руководство области приняло решение в этом году не ждать нормативных температурных значений для пуска тепла, и раньше, чем обычно начать отопительный сезон. А мы к этому были готовы еще с 15 августа.

- Прошлая зима была тяжелой: наледь, огромное количество снега…

- Действительно, тот период выявил ряд серьезных проблем, особенно в решении вопроса очистки крыш ото льда. Если долбить его по старинке, то возникает опасность деформирования новой кровли. Мы поначалу задумывались об установке специальных антиобледенительных систем, но, изучив этот вопрос, поняли, что это очень дорого. Для людей это станет неподъемным бременем. Так родилось ноу-хау: сейчас мы ведем переговоры о заключении договора с компанией, которая будет постоянно мониторить состояние кровли зимой, и в случае необходимости будет тут же выезжать на ее очистку. Это позволит уйти от проблемных моментов минувшей зимы.

Платить надо с умом

- Хотелось бы обратиться к теме изменений в ЖКХ в связи с введением постановления Правительства РФ, согласно которому принято решение о оплате коммунальных ресурсов по их фактическому потреблению, начиная с 1 сентября этого года, - отмечает Дмитрий Голомысов. - Получается, что если жильцы не принимают решение о ежемесячной оплате, то производится суммирование начислений, начиная с 1 сентября до 31 декабря, и выставление счета в первом квартале следующего года, что обернется большими платежами. Хотелось бы все это разъяснить собственникам квартир, призвать их серьезно посмотреть на ситуацию и принять решение, как оплачивать коммуналку. Если примут решение оплачивать ежемесячно по факту потреблению, это не приведет в итоге к возникновению «снежного долгового кома».

Также планируется усилить взаимодействие с жителями по выявлению несанкционированных подключений, чтобы люди ответственно относились к приходящим в дом энергоресурсам.

Для удобства жителей продолжается расширение дистанционного взаимодействия, создаются новые возможности для обмена информацией.

- На какой работе делаете сегодня особый акцент?

- Сейчас мы переносим основной фронт работ с улиц в дома: «Тулжилхоз» выполняет свое обязательство, согласно которому в каждом нашем доме мы ежегодно делаем новый ремонт по одному подъезду - не просто что-то подкрашиваем, а меняем почтовые ящики, приводим в нормативное состояние перила, устанавливаем энергосберегающие светильники и т.д.

В завершение беседы подчеркну, что во многом качество работы управляющей компании зависит от совместного взаимодействия с собственниками жилья. Управление дома – это живой механизм, и если люди заинтересованы в качественном содержании своего жилища, то необходима совместная работа, чтобы успешно достигать поставленных целей.

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 5,

+7 (4872) 76-10-61. tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф