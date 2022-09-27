В учреждениях Тульской области, связанных с мобилизацией, усилят меры безопасности
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После инцидента со стрельбой, который произошел 26 сентября в военкомате Усть-Илимска Иркутской области и привел к тяжелому ранению военного комиссара, Алексей Дюмин призвал УМВД и Росгвардию усилить меры безопасности в учреждениях региона, задействованных в проведении частичной мобилизации.
Как отчитался начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин, эта работа уже ведется.
Профильные подразделения УМВД и УФСБ Губернатор просил активизировать мониторинг социальных сетей на предмет призывов к насилию и совершению терактов.