Губернатор Тульской области потребовал максимально исключить ошибки при мобилизации Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 26 сентября, прошла областная призывная комиссия по мобилизации под председательством губернатора Алексея Дюмина. Как сообщил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, на данном этапе преимущественно призываются граждане до 35 лет, отслужившие в рядах Вооруженных Сил РФ и годные к военной службе, а также – младшие офицеры до 50 и старшие офицеры до 55 лет.

Алексей Дюмин рекомендовал военному комиссариату региона вести контроль за обеспечением вещевым имуществом граждан, призываемых на военную службу по мобилизации, в соответствии с установленными нормами. Также он потребовал максимально исключить ошибки, для чего главы администраций должны работать в тесном взаимодействии с военными комиссариатами и держать ход мобилизации на своей территории на личном контроле.

«В каждой спорной ситуации нужно досконально разобраться. И если выявлено нарушение, его нужно немедленно устранить», - подчеркнул Алексей Дюмин.

В каждом муниципалитете работают участки оповещения и пункты сбора. Обращения граждан поступают на номер 122 и в случае выявления нарушений при призыве передаются в областную комиссию для проверки.