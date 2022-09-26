Офис нового формата в Туле открыл банк ВТБ

Благодаря современным технологиям эффективность нового отделения на 40% выше, чем в стандартных офисах.

ВТБ (ПАО) одним из первых на банковском рынке запустил современный стандарт мультиформатного офиса. Обновленный дизайн и внутренняя организация пространства обеспечивают клиентам максимальный комфорт и внимание. Необычный дизайн, эргономичная мебель, яркие цветовые решения и предметы декора делают атмосферу офиса располагающей к общению и решению любых вопросов горожан. В новом офисе нет постоянно закрепленных мест для сотрудников. Менеджеры с ноутбуками встречают посетителей и приглашают их в одну из удобных локаций. Конфиденциальные консультации проходят в переговорной. В зале есть кофе-зона и Wi-Fi для клиентов. Инновационный формат обслуживания позволяет сократить время ожидания на треть.

В офисе «На Ложевой» туляки могут воспользоваться любым из банковских продуктов для частных лиц: оформить кредитную или дебетовую карту, открыть вклад и накопительный счет, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты, взять кредит. Специалисты банка помогут освоить дистанционные сервисы, проконсультируют и подберут оптимальное решение по запросу.

В отделении установлена инновационная система навигации и два современных банкомата, оснащенных функцией приема наличных и проведения операций с помощью QR-кода. Сегодня до 95% всех операций с наличными клиенты ВТБ могут совершать через банкоматы, а до 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам – в ВТБ Онлайн.

- Инновационный стандарт получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства». Для нас принципиально важно минимизировать финансовые и временные затраты клиентов, находить по их запросам самые выгодные решения. В нашем новом офисе приумножить семейный капитал или получить кредит не только легко, но и приятно, - отметила Светлана Мужичкова, управляющий банка ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.

Офис «На Ложевой» расположен по адресу:

ул. Ложевая, д. 125 А. Время работы: будние дни - с 09:00 до 19:00 часов, суббота - с 10:00 до 17:00 часов, воскресенье - выходной.