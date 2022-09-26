Военный комиссар Тульской области: ограничение на перемещение не в компетенции военкоматов Фото: материалы пресс-служб

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов в рамках пресс-конференции, прошедшей накануне, ответил на вопросы, волнующие многих туляков и касающиеся возможных ограничений на перемещения.

Как рассказал Сафронов, ограничение военнообязанных в правах на перемещение граждан как по стране, так и за ее пределами – не в компетенции военкоматов, как и справки в случае отъезда на несколько недель. Однако если гражданин покидает пределы своего местожительства больше чем на три месяца, то он обязан уведомить об этом комиссариат. Кроме того, как это было всегда, в двухнедельный срок гражданин обязан сообщать в военкомат обо всех изменениях своего места жительства.

Такое требование связано с тем, что повестки должны вручать по месту жительства или работы персонально каждому гражданину, пребывающему в запасе. Делать это могут сотрудники военкомата или «лица, которые назначены военным комиссариатом». А если речь идет о предприятиях, то там оповещать должен либо руководитель, либо специалисты, отвечающие за воинский учет в компании.