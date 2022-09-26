Мобилизованным тулякам 25 сентября вручили боевое оружие Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 25 сентября, на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка прошла церемония, в рамках которой боевое оружие вручили вручения гражданам, призванным в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Также к ним обратился временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, полковник Алексей Быков, который зачитал обращение Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«Уверен, что вы с честью и достоинством выполните свой долг перед Родиной», – сказал Алексей Быков.

Мобилизованным тулякам 25 сентября вручили боевое оружие Фото: материалы пресс-служб

Напомним, призыву подлежат только категории граждан, определенные законодательством. Все мобилизованные пройдут обучение, чтобы восстановить навыки и знания по огневой, боевой, тактической и специальной подготовке, их обеспечат положенными нормами довольствия.

Мобилизованным тулякам 25 сентября вручили боевое оружие Фото: материалы пресс-служб

Военная прокуратура Тульского гарнизона осуществляет непрерывное надзорное сопровождение частичной мобилизации в воинских частях и военном комиссариате региона.