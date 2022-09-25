Родители тульских школьников смогут присоединиться к Всероссийской встрече с родителями по вопросам образования Фото: Архив "КП"

19 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев проведет традиционную ежегодную Всероссийскую встречу с родителями.

В ходе встречи родители тульских школьников смогут получить ответы на вопросы об организации и проведении ЕГЭ, ГИА-9 и всероссийских проверочных работ (ВПР), об исследовании качества образования, лицензировании и аккредитации образовательных организаций, а также коснуться других актуальных тем.

Вопросы туляки могут задать заранее на странице Рособрнадзора ВКонтакте и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru в письменном виде или в формате видеообращения.

Ответы на наиболее популярные и интересные вопросы дадут в ходе встречи. Увидеть встречу в прямом эфире можно будет в сообществах Рособрнадзора «ВКонтакте» и на Rutube.