Мобилизация в Туле: что нужно делать, если получил повестку. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 23 сентября, в пункте предварительного сбора граждан Тулы прошла встреча СМИ с представителями военного комиссариата и администрации Тулы. В рамках встречи были даны ответы на волнующие многих туляков вопросы о том, как проходит частичная мобилизация.

Как пояснила заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Инесса Фельдман, администрация Тулы в соответствии с указом президента о частичной мобилизации организовала единый пункт сбора в ДК «Металлург».

Единый пункт сбора в ДК «Металлург». Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Здесь постарались обеспечить комфортные условия на пункте сбора как для мобилизованных, так и для их сопровождающих, есть места для ожидания, даже организован стол с чаем и сладостями. На пункте сбора обеспечено медицинское сопровождение.

Кого могут и кого не могут призвать в первой волне?

Военный комиссар Тулы Андрей Викторович Апарин сообщил, что частичная мобилизация проводится среди граждан, прошедших службу в воинских частях, годных либо годных с незначительными ограничениями. В первую очередь, будут призваны граждане до 35 лет, являющиеся рядовыми, сержантами, прапорщиками и мичманами. Также под призыв могут попасть граждане старше этого возраста, если они носят офицерские звания — капитаны, майоры, младшие офицеры, старшие офицеры, подполковники и полковники.

Военный комиссар Тулы Андрей Викторович Апарин. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Призыву, как и было указано в официальных заявлениях не подлежат граждане снятые с воинского учета, студенты, сотрудники ОПК (оборонно-промышленного комплекса), СМИ и сферы IT, а также граждане, имеющие от четырех детей или на попечении которых находятся недееспособные родственники, о которых больше некому позаботиться. Как уточнил Андрей Викторович, даже если кому-то из них придет повестка, противозаконно его никуда не «загребут» - вопрос легко прояснить в пункте сбора либо и вовсе по телефону.

«Никто не будет нарушать установленный законом порядок мобилизации ради выполнения плана», - категорично заявил Апарин.

Также он рассказал, что оповещение еще идет, хотя основная часть подлежащих призыву уже оповещена и отправлена, но пункт сбора будет работать до соответствующего распоряжения о прекращении или приостановке призыва из вышестоящих инстанций. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, но конкретных цифр назвать нельзя: мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны.

Что делать тем, кто получил повестку?

Порядок действий прост: в полученном оповещении указывается срок, когда следует прибыть на пункт сбора — как правило это день вручения повестки. Прибыть на пункт следует с минимальным набором вещей — предметы личной гигиены, нательное белье, личные мелочи. Если мужчина прибыл на пункт сбора с пустыми руками, это не критично: время на то, чтобы съездить за вещами ему предоставят.

Из средств связи с собой можно брать только кнопочный телефон, не имеющий функции геолокации и камеры. Смартфоны же можно либо отдать родным на сохранение, либо оставить в пункте сбора — его снабдят биркой с именем владельца и поместят в сейф.

Мобилизация в Туле: что нужно делать, если получил повестку. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В пункте сбора, который расположен в ДК «Металлург» все просто — через центральный вход мобилизованные попадают сразу на пункт первичной регистрации, где проверяют паспорт и фиксируют имя прибывшего. Далее на втором этаже сотрудники пункта проверят документы (паспорт, военный билет), соответствие категории годности, военно-учетную профессию. Там же проводится медосмотр - здесь работают врачи учреждений здравоохранения Тулы, городских больниц.

В ходе медосмотра гражданина опрашивают и проверяют на признаки ОРВИ и наличие коронавируса. Помимо этих заболеваний, препятствием к дальнейшей мобилизации могут стать острые состояния из-за болезней дыхательной или сердечно-сосудистой системы, но таких случаев за время работы пункта пока не было. А вот одного бойца с коронавирусом пришлось «завернуть».

Мобилизация в Туле: что нужно делать, если получил повестку. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

После прохождения медосмотра и проверки документов бойцов собирают в отделении накопления — по мере набора нужного числа мобилизованных из них формируют команды и автобусами доставляют для обучения в 51-й Гвардейский Парашютно-десантный полк имени Дмитрия Донского в Туле, откуда уже и распределят в соответствии с нуждами армии по пунктам подготовки.

Как долго продлится служба?

Тут пока дать ответ в числах или датах не выйдет. В соответствии с Указом о мобилизации,

заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ.

Что будет, если не прибыть по повестке?

Как уточнил Андрей Викторович, в случае неприбытия гражданина оповестят повторно: понятно, что ситуации бывают разные — кто-то работает посменно или вахтами, кто-то в командировке, кого-то просто не оказывается дома в момент вручения повестки. Кстати, вручают их лично, это могут сделать по месту жительства или по месту работы.

«Должен отметить высокую сознательность наших граждан, - добавил Апарин. - Если в месте вручения присутствуют родители или знакомые гражданина, они как правило сами доводят до мобилизованного информацию о повестке».

Также не стоит опасаться каких-то санкций тем, кто выезжает за пределы региона по работе, на отдых или по любым другим причинам: никаких распоряжений по ограничению перемещения военнообязанных граждан не поступало, и кому-либо отчитываться не требуется.

Где еще можно получить ответы на вопросы о мобилизации?

На этот вопрос ответила Инесса Фельдман:

«Во всех территориальных округах пункты оповещения, есть единый телефон горячей линии 122, а также ответы на самые часто задаваемые вопросы уже появились на сайте Объясняем.РФ, где дана уже официальная, проверенная информация.»