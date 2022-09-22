"Только мы все вместе, объединившись, сможем победить": обращение Президента России прокомментировал Юрий Костев

Юрий Михайлович Костев, заместитель руководителя аппарата генерального директора АО НПО ««СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», член комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Тульской области, прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина:

"В своем обращении к гражданам России, жителям освобожденных территорий от террористического киевского режима Президент страны В.В. Путин четко охарактеризовал ситуацию на Юго-Востоке Украины, сформулировал первоочередные меры по защите суверенитета и территориальной целостности России.

Всем здравомыслящим людям очевидны планы США и их западных сателлитов – уничтожить Россию.

Против наших воинов, проводящих специальную военную операцию, брошены не только националистические формирования, но и большое число иностранных наемников, идет их постоянная накачка западным вооружением.

С особым ожесточением неонацисты ведут непрекращающиеся обстрелы городов и сел, в результате гибнут мирные люди, разрушаются объекты социальной инфраструктуры, проводится террор против русского населения.

В этой связи Указ Президента о частичной мобилизации абсолютно необходим, чтобы защитить нашу Родину, обеспечить безопасность граждан России и жителей Новороссии.

Символично, что Указ был подписан сегодня в День воинской славы России, посвященный победе русских полков Дмитрия Донского на Куликовом поле над ордынским войском в 1380 году, послужившей началом обретения Русью независимости и единства.

Только мы все вместе, объединившись, сможем победить. Поддержим нашего Президента!"