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Общество22 сентября 2022 12:08

"Это трудное, но необходимое решение": Вадим Баранов прокомментировал подписание Президентом РФ Указа о частичной мобилизации

Председатель ТРОО "Экологическая защита" уверен: это необходимо, чтобы защитить нашу независимость, жизненно важные интересы нашей страны и наших соотечественников на Донбассе
Источник:kp.ru
"Это трудное, но необходимое решение": Вадим Баранов прокомментировал подписание Президентом РФ Указа о частичной мобилизации

"Это трудное, но необходимое решение": Вадим Баранов прокомментировал подписание Президентом РФ Указа о частичной мобилизации

Вадим Владимирович Баранов, председатель ТРОО "Экологическая защита", председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области прокомментировал подписание Указа о частичной мобилизации Президентом России Владимиром Путиным:

"Это трудное, но на сегодняшний день необходимое решение, для того, чтобы защитить нашу независимость, жизненно важные интересы нашей страны и наших соотечественников на Донбассе от украинских националистов и стран НАТО, которые уже не скрывают свои планы по уничтожению нашей страны."

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