"Это трудное, но необходимое решение": Вадим Баранов прокомментировал подписание Президентом РФ Указа о частичной мобилизации

Вадим Владимирович Баранов, председатель ТРОО "Экологическая защита", председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области прокомментировал подписание Указа о частичной мобилизации Президентом России Владимиром Путиным:

"Это трудное, но на сегодняшний день необходимое решение, для того, чтобы защитить нашу независимость, жизненно важные интересы нашей страны и наших соотечественников на Донбассе от украинских националистов и стран НАТО, которые уже не скрывают свои планы по уничтожению нашей страны."