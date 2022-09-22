Доверие к Вере

Самый главный у нас - пациент. И мы с ним честны.

Мы поговорили с её владелицей Верой Комаровой в преддверии двух важных дат: её дня рождения и 20-летнего юбилея клиники. Получилась фантастическая история успеха: как девочка, варившая дома лосьоны из лечебных трав, стала звёздным доктором, успешной бизнес-леди и автором собственной косметической линейки.

- Вера Николаевна, в этом году вашей клинике исполняется 20 лет. Расскажите, как всё начиналось…

- К моменту открытия я уже имела большой опыт работы дерматологом: заведовала кожным отделением Областного кожно-венерологического диспансера, затем стала главным врачом клиники косметологии и пластической хирургии на Станиславского. Можно сказать, я знала о коже всё: от строения и функций до методов лечения самых сложных заболеваний. И владела передовыми по тем временам процедурами: делала мезотерапию, контурную пластику, ботулинотерапию. Я чувствовала, что приобрела хорошую репутацию в городе и поддержку пациентов. Так и появилась Клиника Комаровой, которая за эти годы выросла в многопрофильный медицинский центр, где косметология – только одно из 6 направлений.

- 20 лет – это огромный срок для бизнеса в России. Как вам удаётся все эти годы быть актуальными?

- Я считаю, что задача косметолога – не просто уколоть морщину или «сделать губы», а вести комплексную работу по сохранению молодости и здоровья. Это принцип нашей клиники. Самый главный у нас – пациент. И мы с ним честны. Он может быть абсолютно уверен в том, что с ним будут работать высокопрофессиональные врачи с помощью проверенных препаратов и сертифицированного современного оборудования. А значит и результат будет в хорошем смысле предсказуемым. Я счастлива, что Клинику Комаровой знают и рекомендуют. А наша 20-летняя история и многочисленные награды – это тоже о доверии и признании.

- Правда что косметолог должен не только заниматься внешней коррекцией, но и работать комплексно со всем организмом. Как это реализуется в вашей клинике?

- Например, уже много лет мы занимается генетическим тестированием. Это персонализированный анализ всего организма на предрасположенность к тем или иным заболеваниям. На такое тестирование часто приводят детей, и наши врачи расписывают индивидуальный путь здоровья, полезные привычки и образ жизни. Если родители будут соблюдать это с ранних лет, в дальнейшем ребёнку удастся избежать многих серьезных проблем со здоровьем, включая сахарный диабет и инфаркт миокарда. Генетическое тестирование также позволяет определиться с наиболее эффективными методами косметологии, индивидуальными для каждого пациента. Врачи Клиники Комаровой активно работают над профилактикой старения. Так, у нас есть препараты для совсем молодых людей, которые защищают кожу от вредного воздействия гаджетов, УФ-излучения, стрессов, что помогает продлить молодость.

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- Какие процедуры наиболее востребованы в вашей клинике сегодня?

- Все инъекционные процедуры и лазер: не только эпиляция, но и удаление сосудов, лечение рубцов, разнообразные лазерные шлифовки. У нас есть уникальный аппарат для криолиполиза. Мы создаём идеальную фигуру за счёт локального замораживания жировых клеток. Популярно наше английское оборудование для укрепления мышц тазового дна для мужчин и женщин – это и счастливая личная жизнь, и профилактика многих заболеваний. Новое слово - аппарат EMSCULPT, который за 4 процедуры позволяет эффективно подтянуть мышцы рук, ног, ягодиц и пресса. Более 10 лет пациенты приходят на наш аппарат Ulthera System (ультразвуковой smas-лифтинг). Востребованы и все виды нитевого лифтинга. А ещё мы гордимся нашей коллекцией ручных массажей для лица и тела. Порой руки профессионала творят чудеса, до которых далеко всем аппаратам.

- Вы – единственная клиника в Туле с собственным брендом профессиональной косметики…

- Да, мы считаем, что любые косметологические процедуры не дадут нужного эффекта, если вы пренебрегаете регулярным домашним уходом. Я с 14 лет увлекалась лекарственными растениями, сама делала из них лосьоны, мыло, крема. Это был СССР, 70-е годы и в магазине продавался только огуречный лосьон, крема «Люкс» и «Вечер». Бренд косметики Dr.Komarova – можно сказать, детская мечта, которую мне удалось осуществить 5 лет назад. Эти продукты качественны, эффективны и в то же время доступны по цене. Например, у нас есть крем с капельным эффектом: когда вы наносите его на кожу, выделяется влага, которая глубоко насыщает, питает лицо. Сейчас мы выпустили мист-крем – он в виде спрея, идеальный для жирной кожи, особенно летом. Также в линейке есть энзимный пилинг на основе граната. Без трения он растворяет все загрязнения и ороговевшие частицы, делая кожу фантастически гладкой и эластичной. Я очень люблю свою косметику и пользуюсь ей сама. Сейчас она продается в филиалах Клиники Комаровой, в нашем интернет-магазине, а пилинг недавно появился на Wildberries.

Инновационные продукты от косметолога с именем.

- Вера Николаевна, в день рождения принято подводить итоги. Как вы ощущаете себя сегодня?

- Я чувствую себя счастливым, самодостаточным человеком, все мои амбиции, в принципе, удовлетворены. Но я не перестала мечтать. Среди главных желаний: чтобы моя клиника росла и развивалась. И мне хочется успеть максимально передать свой опыт и врачебный, и управленческий, и жизненный. Я стараюсь много заниматься со своими докторами, сотрудниками, администраторами. Мне важно, чтобы они не только росли как мастера, но и были хорошими, чуткими к пациентам людьми. Это в нашей профессии главное.

Вера Комарова, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, родоначальница частной косметологии в Туле и Тульской области. Окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. 20 лет руководит «Клиникой красоты и здоровья В. Н. Комаровой». В 2016 году создала бренд профессиональной косметики Dr.Komarova.

Награды и премии:

• «Хрустальный бриллиант» от компании Ulthera INC (США);

• Лауреат конкурса «Парад клиник»;

• «Тульский бизнес», 2014 и 2016гг.;

• «Тульский бренд-2016»;

• «Женщины бизнеса-2018» в номинации «Новаторство в бизнесе»;

• «Клиника года-2021» в номинации «Лучший центр косметологии»;

• «Клиника года 2021» в номинации «Доктор года»