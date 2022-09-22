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Здоровье22 сентября 2022 9:07

В Тульской области за сутки на 22 сентября выявили 557 новых случаев коронавируса

С осложнениями за этот же период в регионе госпитализировали 24 человека
Источник:kp.ru
В Тульской области за сутки на 22 сентября выявили 557 новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки на 22 сентября выявили 557 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 22 сентября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 557 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 180 004 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 24 человека.

401 человек выздоровел от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировано 169 500 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 300 человек.

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