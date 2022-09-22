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Общество22 сентября 2022 8:26

"Это ещё больше сплотит россиян и братские нам народы": обращение президента РФ прокомментировал Валерий Московский

Директор волейбольного клуба "Тулица" надеется, что решение о мобилизации послужит скорейшему достижению целей спецоперации
Источник:kp.ru
"Это ещё больше сплотит россиян и братские нам народы": обращение президента РФ прокомментировал Валерий Московский

"Это ещё больше сплотит россиян и братские нам народы": обращение президента РФ прокомментировал Валерий Московский

Валерий Евгеньевич Московский, директор волейбольного клуба "Тулица", председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Тульской области прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина, в котором была объявлена частичная мобилизация: "Конечно, хотелось бы, чтоб небо было мирным всегда и везде... И даже в случае возникновения вооружённых противостояний, чтобы решались они профессиональными военными и специально подготовленным кадровым составом. К сожалению, сейчас международная обстановка и антироссийская истерия диктует совсем другие реалии и требует принятия, может быть не самых популярных в народе, но жизненно необходимых для существования государства Россия действий.

Поэтому Президент страны Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации. Надеюсь, это ещё больше сплотит россиян и братские нам народы, послужит скорейшему достижению целей спецоперации, восстановлению исторической справедливости. Правда за нами, а в Правде - Сила! Победа будет за нами!"

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