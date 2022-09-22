24 сентября на заводе Тулажелдормаш состоится День открытых дверей
24 сентября 2022 (в субботу) с 11:00 до 15:00 состоится «День открытых дверей» (г. Тула, ул. Привокзальная д. 25).
Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://тулаждм.рф
В программе мероприятия:
увлекательный тур по Музею завода,
экскурсия на инновационное производство,
знакомство с руководителями АО «Тулажелдормаш»,
консультации по открытым вакансиям предприятия.
Специальная детская зона и интерактивная программа для ваших близких подарят радостные эмоции, а наши памятные сувениры для гостей никого не оставят равнодушными.
А еще много музыки и отличного настроения!
Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://тулаждм.рф