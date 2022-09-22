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Общество22 сентября 2022 6:30

24 сентября на заводе Тулажелдормаш состоится День открытых дверей

Хотите побывать на одном из крупнейших машиностроительных предприятий страны? АО «Тулажелдормаш» открывает двери своего завода в честь Дня машиностроителя!
Источник:kp.ru
24 сентября на заводе Тулажелдормаш состоится День открытых дверей

24 сентября на заводе Тулажелдормаш состоится День открытых дверей

24 сентября 2022 (в субботу) с 11:00 до 15:00 состоится «День открытых дверей» (г. Тула, ул. Привокзальная д. 25).

Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://тулаждм.рф

В программе мероприятия:

увлекательный тур по Музею завода,

экскурсия на инновационное производство,

знакомство с руководителями АО «Тулажелдормаш»,

консультации по открытым вакансиям предприятия.

Специальная детская зона и интерактивная программа для ваших близких подарят радостные эмоции, а наши памятные сувениры для гостей никого не оставят равнодушными.

А еще много музыки и отличного настроения!

Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://тулаждм.рф

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