24 сентября на заводе Тулажелдормаш состоится День открытых дверей

24 сентября 2022 (в субботу) с 11:00 до 15:00 состоится «День открытых дверей» (г. Тула, ул. Привокзальная д. 25).

Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://тулаждм.рф

В программе мероприятия:

увлекательный тур по Музею завода,

экскурсия на инновационное производство,

знакомство с руководителями АО «Тулажелдормаш»,

консультации по открытым вакансиям предприятия.

Специальная детская зона и интерактивная программа для ваших близких подарят радостные эмоции, а наши памятные сувениры для гостей никого не оставят равнодушными.

А еще много музыки и отличного настроения!

Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://тулаждм.рф