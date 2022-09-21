"У нас только один выход – бороться и побеждать": руководитель исполкома ОНФ Тульской области прокомментировала обращение Президента РФ Фото: материалы пресс-служб

Елена Владимировна Шмелева, руководитель исполкома ОНФ Тульской области, прокомментировала обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина:

"Президент РФ выступил со словами поддержки жителей Донбасса и сплочении народов России в борьбе с неонацистским режимом, сохранения безопасности и территориальной целостности России. Президент также отметил, что поддержит самоопределение жителей освобожденных территорий. Нет никакого сомнения, что на результат референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России будет положительным, ведь жители этих территорий определились в своем решении еще 8 лет назад.

Мирное решение не устраивает Запад. Для защиты суверенитета нашей страны, сохранения безопасности нашего народа, было принято решение о частичной мобилизации. Это решение думаю, далось непросто. Но пора посмотреть правде в глаза, коллективный Запад делает все чтобы раздавить Россию и народ России, сделать все чтобы нас не было. И у нас только один выход – бороться и побеждать."