Глава города Тулы Ольга Слюсарева прокомментировала обращение Президента РФ Фото: материалы пресс-служб

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева прокомментировала обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина:

"Выступление главы государства Владимира Путина, по сути, открыло новую страницу российской истории. Сейчас наши первостепенные задачи – сплотиться вокруг Верховного главнокомандующего и всецело поддержать нашу армию. Россия всегда была победителем и всегда выступала страной-защитником. Мы своих никогда не бросаем и приходим на помощь братским народам.

Как сказал Президент, Россия не имеет никакого морального права отдать близких ей людей на растерзание. Жители Донбасса рассчитывают и полагаются на нас. Восемь лет они подвергались террору и насилию со стороны киевского режима. Сегодня наши братья-славяне решили провести референдум и определиться с будущим своих территорий. Мы должны поддержать их в этом стремлении и оказать необходимую помощь."