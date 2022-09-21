"Жить по принципу «моя хата с краю» не получится": Губернатор Алексей Дюмин дал поручения по проведению частичной мобилизации Фото: материалы пресс-служб

21 сентября Губернатор Алексей Дюмин провел заседание региональной призывной комиссии по частичной мобилизации, в котором приняли участие руководители силовых ведомств.

Губернатор дал поручения оповестить и проконтролировать явку граждан, подлежащих призыву, организовать их медицинское обследование, а также организовать охрану и поддержание общественного порядка в регионе.

«Когда на Украине идет геноцид, когда приграничные территории России подвергаются постоянным обстрелам, мы не имеем права оставаться равнодушными. Жить по принципу «моя хата с краю» не получится. Ровно 642 года назад великий князь Дмитрий Донской на Куликовом поле разгромил врага. Именно с этого момента начало зарождаться Государство Российское, которое способно за себя постоять. И сегодня, как и всегда в тяжелые времена нашей истории, мы должны стоять в одном строю и выполнить всё, что от нас требуется. Указ о частичной мобилизации подписан. Главам регионов поручено оказать всё необходимое содействие работе военных комиссариатов. И мы его окажем в полной мере. Единственная возможность победить – сплотиться всем», - сказал Алексей Дюмин.

Исполнение Указа Президента будет находиться под личным контролем Губернатора.