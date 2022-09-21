"Вместе мы сила и с нами Бог!": Михаил Глухов прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина Фото: Архив "КП"

Председатель Тульского регионального отделения ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов прокомментировал обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина:

"Сегодня наш Президент объявил о частичной мобилизации. Это решение далось под давлением обстоятельств и во имя спасения нашего отечества. Проведение референдумов ожидаемо будет не принято западом. Но самая главная задача - это дать людям уверенность, что Россия пришла к ним надолго, и что это уже русские рубежи, защищать которые мы будем как свои!

К сожалению, мне довелось жить во время развала, унижения и уничтожения Родины, в которой я родился, и мне не хочется иметь еще раз такой опыт. Я помню, что большинство граждан Советского Союза на референдуме высказались за сохранение СССР, но тогда их мнение было не важно, для некоторых руководителей. Сегодня мы с жителями бывшей УССР исправляем ошибки необдуманной политики руководителей 90-х.

Враги уже многие столетия стремятся уничтожить нашу Родину. Их устроит только разделенная, беспомощная Россия, население которой будет их обслуживать. Сегодня наше сплочение и поддержка Президента могут остановить их замыслы на данном этапе. Вместе мы сила и с нами Бог!"