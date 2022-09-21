Глава тульского отделения организации «Ветераны боевых действий России»: Частичная мобилизация способна переломить ход СВО Фото: Архив "КП"

Валерий Бодрединов, председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»:

«Указ Президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» мы, ветераны-афганцы, поддерживаем на все сто процентов, потому что пора заканчивать с украинскими нацистами. Частичная мобилизация способна переломить ход специальной военной операции в нашу сторону.

В войска теперь пойдет больше специалистов – подготовленных артиллеристов, танкистов и так далее: одним словом, это настоящие профессионалы, за плечами которых уже есть служба в армии, эти люди ранее призывались на сборы. Тем более сейчас в СВО задействована сложная техника, в которой хорошо разбираются именно те, кто овладел ею во время службы. Если бы я был моложе лет на пятнадцать, то тоже бы пошел послужить. Но я уже в возрасте – не берут.

А результат СВО будет зависеть как раз от этих ребят, от того, как они покажут себя. Пора уже нам украинских нацистов, как говорится, прижать к ногтю – они уже обнаглели до предела, из-за них столько мирных людей гибнет.»