"Решение о частичной мобилизации - жизненная необходимость": обращение Президента прокомментировал Владимир Миронов

Владимир Миронов прокомментировал обращение Президента России Владимира Путина:

"Решение Президента Владимира Владимировича Путина о проведение в Российской Федерации частичной мобилизации - жизненная необходимость для нашей Родины-России. Обстановка такова, что другого выбора нет, нужно действовать. На повестке стоит вопрос суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Главное: обеспечить безопасность нашего народа и людей на освобожденных территориях Украины. Возникла острая необходимость решительных боевых действий наших Вооруженных Сил ибо медлить нельзя. Боевой опыт ветеранов боевых действий показывает, что во всех локальных войнах и военных конфликтах современной военной истории наши воины самоотверженно выполняли свой воинский долг по защите интересов Отечества, в отдельных случаях защитили Родину. Считаю так будет и сейчас!

Наши воины не допустят стремления врагов ослабить и уничтожить нашу страну!"