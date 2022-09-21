Николай Воробьев прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина Фото: Архив "КП"

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина:

«Обращение главы государства – это призыв ко всем жителям России осознать, что сегодня маски сброшены. И дело не столько в помощи «близким», как сказал президент, «людям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей» – исторически, кстати, российских территорий. Речь о будущем России, о целостности и суверенитете нашей страны, о будущем не только наших детей, а в буквальном смысле о нашем завтрашнем дне.

Частичная мобилизация – это единственно возможное решение, которое продиктовано сложившейся ситуацией. Полностью поддерживаю Президента. Нашу страну вынуждают либо сдаться, либо воевать. Наш выбор очевиден», - подчеркнул Николай Воробьев.