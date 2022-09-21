Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал обращение Владимира Путина Фото: Архив "КП"

Алексей Дюмин прокомментировал обращение Владимира Путина. В сообщении говорится:

"Пришло время объединиться по-настоящему. Решения Президента дают возможность сплотиться всем, кто выступает за великую Россию. Для жителей Донбасса это значит, что они наконец возвращаются домой, что они будут сами определять свою судьбу. Тульская область – вместе со всей Россией, вместе с Донбассом. Мы с самого начала помогаем Донбассу, участвуем в восстановлении Мариуполя, отправляем гуманитарные грузы. Наши воины, настоящие патриоты-добровольцы плечом к плечу с боевыми товарищами из других регионов героически сражаются в Донбассе и на Украине. Мы готовы и дальше делать всё, что в наших силах, для победы. За Родину, за народ, за лучший мир!" - отметил Алексей Дюмин.