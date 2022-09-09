На 9 сентября за сутки в Тульской области выявили 315 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 9 сентября, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 315 новых случаев коронавируса - ежедневная заболеваемость продолжает снижаться. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 174 439 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 29 человек.

415 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления от этой инфекции в регионе зафиксировано 163 114.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 287 человек.