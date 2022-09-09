Момент драки с использованием стула в пиццерии в Туле попал на записи камер видеонаблюдения Фото: соцсети

Стали известны подробности происшествия в тульской пиццерии, где один из посетителей избил стулом директора заведения.

Как сообщает телеграм-канал Baza, трое мужчин в военной одежде вошли в пиццерию, когда хозяин заведения сидел за одним из столиков. Одному из гостей внезапно не понравился взгляд сидящего мужчины, завязалась словесная перепалка, и гость объявил, что только недавно вернулся со спецоперации.

Владельца заведения этот факт никак не тронул, что гостю не понравилось, и он, вернувшись с другом, взял стул и начал избивать им владельца, а также его знакомого.

В результате драку прекратили прибывшие на сигнал тревожной кнопки сотрудники Росгвардии, после чего задержали всех участников.