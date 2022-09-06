В Туле группа мужчин украла больше 110 пожарных рукавов из новостроек

В Туле группа мужчин украла больше 110 единиц пожарных рукавов из новостроек Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники полиции задержали троих молодых мужчин, которые подозреваются в кражах противопожарного оборудования из новостроек.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изначально в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Строителей некие мужчины грузят в иномарку свернутые пожарные рукава, которые выносили из новостройки. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что оборудование, которое грузили в машину подозрительные личности, украдено: пожарные рукава отсутствовали на всех 19 этажах дома. Троих злоумышленников задержали и доставили в Управление МВД России по Туле.

После проверки выяснилось, что по предварительным данным, фигуранты причастны еще к четырем кражам из новостроек Тулы. Полицейские изъяли у соучастников более 110 единиц похищенного противопожарного оборудования.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов криминальной деятельности подозреваемых. Трое задержанных – двое ранее судимых москвичей и житель Волгоградской области – были заключены под стражу.