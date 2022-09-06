На 6 сентября за сутки в Тульской области выявили 338 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 6 сентября, 12:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 338 новых случаев заболевания коронавирусом - уровень заболеваемости продолжает медленно, но последовательно снижаться. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 173 416 пациентов. Однако за эти сутки в регионе госпитализировали 45 человек, что в пять раз выше числа госпитализаций за предыдущие 24 часа.

262 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 161 929 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 284 человека.