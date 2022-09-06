ИД «Комсомольская правда» взыскал с туляка компенсацию за нарушение авторских прав Фото: Архив "КП"

Суворовский межрайонный суд в Тульской области частично удовлетворил иск АО Издательский дом «Комсомольская правда» о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных авторских прав.

Суд установил, что «Комсомольская правда» является правообладателем исключительных авторских прав на фотографии и тексты, опубликованные на официальном сайте истца, так как они созданы штатными сотрудниками «Комсомольской правды», а трудовыми договорами, заключенными с работниками (авторами), предусмотрен переход исключительных прав на созданные ими произведения работодателю.

Ответчик, который является администратором интернет-сайта, по закону несет ответственность за соблюдение законодательства при размещении информации на сайте. Но вопреки требованиям законодательства, ответчик разместил 22 фотографии и 3 текста о деталях спецоперации в Украине, исключительные права на которые принадлежат «Комсомольской правде». При этом лицензионный договор между истцом и ответчиком на использование этих материалов не заключался.

В своем иске «Комсомольская правда» просила взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных имущественных авторских прав в размере 500 000 рублей, судебные издержки – 20 500 рублей, государственную пошлину – 8 200 рублей. Решением Суворовского межрайонного суда Тульской области исковые требования были удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскали компенсацию за нарушение исключительных имущественных авторских прав в 75 000 рублей, судебные издержки в 20 500 рублей и государственную пошлину в 2450 рублей. Всего 97 950 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.