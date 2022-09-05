В Тульской области судят инспектора локомотивов, вымогавшего взятки в обмен на подписание актов Фото: Архив "КП"

Сотрудник ОАО «РЖД» в Тульской области, старший инспектор локомотивов в депо, обвиняется в получении взяток за совершение незаконного бездействия. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил узловский межрайонный прокурор.

По версии следствия, в период с августа 2019 по февраль 2021 года злоумышленник вымогал взятки у директора коммерческой организации, занимающейся ремонтом и облуживанием железнодорожных составов. Взятки он вымогал за проведение осмотра и подписание актов проверок технического состояния локомотивов, а также за то, что в этих актах не будут отражены найденные при проверке недостатки. Сумма взяток составила свыше 86 тысяч рублей. При этом мужчина угрожал директору организации, что в случае отказа дать взятку он не подпишет эти акты, даже если они будут соответствовать всем требованиям.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.