В Левобережном открылась новая "Лазаревская лавка"

В микрорайоне "Левобережный" на ул. Восточная, дом 13 - теперь своя "Лазаревская лавка"!

В новом магазине представлена вся линейка продукции предприятия: мясные, молочные изделия и полуфабрикаты с кулинарией премиального качества.

- Это уже 32-й магазин нашей сети, - рассказывает собственник и генеральный директор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. - В бутиках «Лазаревская лавка» продается свежее мясо с собственной фермы КРС и свиноводческого комплекса - говядина и свинина, а также более 100 наименований мясной продукции Лазаревского мясокомбината. Это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, широкий выбор деликатесов и копченостей (балыки, буженина, карбонат и т. д.). Вторая линейка – продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское», это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т. д. И, наконец, третья товарная линейка собственного производства – домашняя еда, т. е. полуфабрикаты (пельмени, вареники) и охлажденная кулинария (котлеты, шницели, биточки и проч.), которые пользуются у туляков высоким спросом, позволяя экономить время на приготовление вкусных и полезных блюд. Мы расширяем торговую сеть, предлагая покупателям собственные стандарты - как качества продукции, так и обслуживания, мы по-прежнему не продаем свои продукты в универмагах, предпочитая конкурировать не низкой ценой в ущерб качеству, а самим качеством, доступным по цене.

Фирменные магазины "Лазаревская лавка" - это всегда вкусная и натуральная продукция, приветливый персонал и современный дизайн.

Этим летом ПХ "Лазаревское" удвоило линейку полуфабрикатов: домашние котлеты, фрикадельки, печеночные оладьи, на днях в продаже появились новые вареники с капустой - итого с десяток новых наименований. Запускается новая линейка йогуртов. Но главное - открылся интернет-сервис по заказу и доставке продукции http://store.lazarevo.ru.

"Дефицит - одна из наших проблем, скажем, свежая говядина исчезает с прилавков еще до обеда, поэтому сервис, позволяющий делать заказы онлайн, хорошее решение, - полагает коммерческий директор ПХ "Лазаревское" Елена Лизунова. - С его помощью можно получить нашу продукцию прямо домой, заплатив за доставку, или "зарезервировать" в "Лазаревской лавке". Поэтому расширение географии присутствия наших магазинов - безостановочный процесс".

Полуфабрикаты “Лазаревского” никогда не содержат консервантов.

- Сами по себе консерванты, регуляторы кислотности — это компромисс, позволяющий продлить срок хранения продукта, однако для желудка они не полезны, — замечает технолог ПХ "Лазаревское" Ольга Баранова. — Но самое главное, мы предлагаем натуральный, настоящий вкус домашней кухни, гарантируя при этом, что и мясо у нас не “накачанное”, а не всякая хозяйка найдет такое в розничной торговле. Мы стали запаивать продукцию, продлив ее срок годности до 10 дней, но если покупать с прилавка, поштучно, то храниться она должна не более 72 часов.

"Лазаревская лавка" в Левобережном ждет вас ежедневно с 9:00 до 20:00.

В линейку полуфабрикатов “Лазаревского” уже давно входят котлеты для бургеров, купаты, колбаски-гриль, шашлыки, особенно популярные летом, а расширение ассортимента совпало с удвоением поставок в “Лазаревские лавки”.

- Наш мясокомбинат переходит на двухсменный режим работы, а тем временем все больше владельцев небольших магазинов из соседних с Тульской областей обращаются к нам на предмет возможности поставок к ним. Расширение производства для нас безальтернативно, требуются сотрудники практически всех рабочих специальностей, — говорит директор ПХ “Лазаревское” по управлению персоналом Марина Меркулова. — И это очень перспективное предложение. Две трети наших сотрудников работают в племенном хозяйстве много лет, есть семьи, почти сотня семейных династий. Многие даже не хотят уходить на пенсию, многие приводят свои детей. Наша особенность (помимо более высокой, по сравнению со средней по отрасли в регионе, зарплаты, обучения, соцпакетов, бесплатных лимитов на продукты) — семейное отношение к людям. Продукцию, не уступающую домашней кухне, создают в обстановке буквально семейной заботы, с гордостью, потому что иначе ничего не получится.

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