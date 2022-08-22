В Туле в Скуратово нашли два тела: 33-летнего мужчины и 32-летней женщины

В Туле в Скуратово нашли два мертвых тела: 33-летнего мужчины и 32-летней женщины Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В поселке Скуратово в Туле 20 августа в частном доме мертвыми обнаружили двух местных жителей – 33-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. Тревогу забили родственники, которые не могли связаться с парой.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Предварительно, признаков криминальных причин смерти не найдено.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, проведен осмотр места, опрашиваются родственники и знакомые погибших, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе на предмет причины смерти, давности ее наступления, наличия либо отсутствия телесных повреждений.