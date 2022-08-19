18 августа 2022 года в Туле состоялась отчетно-выборная конференция Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

«В 2022 году ОПОРА РОССИИ отмечает свое 20-летие. Организация прошла огромный путь и сегодня перед всем предпринимательским сообществом стоят новые задачи по созданию благоприятных условий развития Российского бизнеса в новых условиях», отметил председатель отделения Михаил Глухов.

Тульское отделение объединяет состоявшихся и неравнодушных предпринимателей, которые готовы передавать свой опыт начинающим предпринимателям и быть экспертами по различным направлениям при взаимодействии с органами власти. Сегодня представители отделения входят в общественные и экспертные советы правительства региона и государственных учреждений. Доносить проблемы и потребности предпринимателей из «первых рук» до чиновников их основная задача.

18 августа 2022 года в Туле состоялась отчетно-выборная конференция Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

В ходе конференции был утверждён отчет председателя Тульской ОПОРЫ, и единогласным решением делегатов очередной конференции Михаил Глухов был избран председателем сроком на 4 года.

В состав Совета регионального отделения вошли:

Арбузов Д. М.

Бильков Д. В.

Летюшов Н. Е.

Добряков Л.С.

Гоцкий Ю. В.

Коренюгин П.В.

Кузьмина И. В.

Павловский М.А.

Рубцов Д. В.

Ульянова И. В..

Чуксеев М.П.

18 августа 2022 года в Туле состоялась отчетно-выборная конференция Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

В состав регионального отделения входят предприниматели из различных сфер деятельности, которые объединяются в профильные комитеты и комиссии. В планах расширение присутствия в муниципальных образованиях и помощь бизнесу в санкционных условиях, в том числе при выходе на внешние рынки и взаимодействии с предпринимателями из регионов России и за рубежа.

18 августа 2022 года в Туле состоялась отчетно-выборная конференция Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

В честь 20-летия организации Почетными грамотами Президента ОПОРЫ РОССИИ и регионального отделения были отмечены члены отделения и представители инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе.