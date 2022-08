Глаукома: диагностика и лечение Фото: Игорь КОПЫТОВ

Рассказывает врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, лазерный хирург, заведующая Клиникой микрохирургии глаза «Взгляд» Людмила Алехина.

– Поражение зрительного нерва, зачастую связанное с повышением уровня внутриглазного давления, называется глаукомой. Данную патологию зрительных органов считаю одной из причин инвалидности и необратимой слепоты человека.

Ключевым способом предупреждения полной потери зрения от глаукомы является диагностика патологии на ранней стадии. Начало этой болезни обычно протекает бессимптомно либо со скрытыми симптомами.

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, лазерный хирург, заведующая Клиникой микрохирургии глаза «Взгляд» Людмила Алехина.

– Почему важны профилактические осмотры?

– Глаукому считают очень коварным заболеванием, поскольку его начало может не сопровождаться снижением зрения, глазной болью. Зачастую обращение к врачу происходит уже тогда, когда восстановление зрения невозможно, однако можно попытаться нормализовать внутриглазное давление с целью сохранения оставшейся способности видеть.

В зону риска попадают люди:

• после 40 лет (чем старше, тем выше вероятность развития болезни);

• с наличием заболевания у родственников;

• с такими сопутствующими заболеваниями, как гипотония, диабет, гипертония, мигрени и т.п.;

• длительно использующие кортикостероиды;

• с глазными травмами;

• с воспалительными процессами зрительных органов.

Комплекс исследований при подозрении глаукомы

Для диагностики глаукомы применяют комплексные исследования, которые включают:

сбор и анализ жалоб пациента, анамнеза, включая семейный анамнез;

оценку изменений в переднем отрезке глаза;

определение тонометрических показателей;

выполнение нагрузочных и разгрузочных проб по показаниям;

проведение тестов светочувствительности сетчатки и определения границ полей зрения;

осмотр и фоторегистрация зрительного нерва и сетчатки;

оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы, угла передней камеры, зрительного нерва и сетчатки.

Методы диагностики:

Для объективной оценки степени поражения зрительных нервов и выбора эффективной терапии, способа контроля используют следующие диагностические методы:

Измерение внутриглазного давления (ВГД)

В большинстве случаев это бесконтактная процедура - пневмотонометрия, но иногда требуется определить и контактные показатели, поэтому применяют контактные методики измерения ВГД. Интерпретацией результатов должен заниматься врач. Измерение ВГД в динамике важно и для контроля эффективности проводимого лечения, поэтому пациенты с глаукомой подлежат диспансерному наблюдению офтальмолога.

Визометрия и авторефрактометрия.

Это определение остроты и оптических параметров зрения. Наиболее подвержены развитию закрытоугольной глаукомы глаза с гиперметропической рефракцией.

Периметрия.

Исследование полей зрения - это важная и информативная оценка нарушений функциональной работы зрительного нерва.

Гониоскопия.

Визуальное изучение с помощью гониолинзы особенностей передней камеры глаза. Исследуется участок, где прозрачная роговица переходит в непрозрачную склеру. Методика помогает специалисту оценивать состояние глазной трабекулы, анатомическую предрасположенность к возникновению определенных разновидностей глаукомы и назначать необходимое лечение.

ОКТ (оптическая когерентная томография) позволяет получить ОКТ картину и симметричный анализ роговицы, структур угла передней камеры (УПК), зрительного нерва и сетчатки. В Клинике для этих исследований используется высокоточный прибор ОСТ RS-330 DUO Retina-scan японской фирмы NIDEK. С помощью оптической когерентной томографии врач заблаговременно выявляет свойственные глаукоме структурные отклонения диска зрительного нерва и сетчатки, оценивает особенности строения глаз, способные провоцировать развитие патологии, делает прогнозы течения болезни. Сама процедура бесконтактна, безболезненна и комфортна для пациента. Исследование эффективно проводить и в динамике для контроля в процессе лечения. В условиях Клиники проводится скрининг строения УПК у всех пациентов с гиперметропической рефракцией и при наличии клинических подозрений на глаукому.

Способы лечения:

Выявленные при комплексной диагностике качественные и количественные изменения параметров глаза позволяют офтальмологу комбинировать варианты лечения:

консервативного;

лазерного;

хирургического.

Для лазерного лечения глаукомы с 2020 года в Клинике используется современный комбинированный японский прибор NIDEK YC-200 S plus. Это многофункциональная YAG-лазерная система, которая позволяет провести щадящее лечение интраокулярных заболеваний в амбулаторных условиях. Модель оснащена модулем селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) с системой защиты роговицы. В настоящее время есть возможность комбинировать варианты лазерного воздействия на структуры УПК. Работая в режиме YAG-лазера, проводятся операции периферической иридэктомии при закрытоугольной и пигментной глаукомах. Для лечения открытоугольной глаукомы с появлением YC-200 S Plus используется режим селективной трабекулопластики. Работа в этом режиме безболезненна и эффективна. Расширенный диапазон возможностей лазерного прибора YAG-лазер YC-200 S plus позволяет проводить оптимальный спектр лазерных операций при закрыто- и открытоугольных формах глаукомы. В течение срока наблюдения при правильном выборе комплексного лечения ни одному пациенту не потребовалось хирургическое лечение глаукомы и усиление режима гипотензивной медикаментозной терапии, зарегистрирована стабилизация остроты зрения и периметрии.

Пациентам важно знать, что:

• Необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год с контролем показателей внутриглазного давления.

• Комплексное безболезненное обследование, не требующее много времени, раннее выявление проблемы и своевременное лечение дают возможность диагностировать глаукому в начальных стадиях.

• Правильно спланированное лечение и динамическое наблюдение у офтальмолога дают возможность сохранить зрение и высокое качество жизни.

Передовые технологии и надежность оборудования NIDEK позволяют нам соответствовать в практической работе нашему кредо: безопасность, качество, доступность.

.