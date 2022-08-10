Стоматологи, которых советуют

Стоматологическая грамотность

Кирилл Вадимович Носов:

- Я врач-хирург стоматолог, также занимаюсь и ортопедическим лечением. Стаж работы 2 года в хирургии и 1 год в ортопедии. Закончил Тверской государственный медицинский университет. Я из семьи врачей, поэтому мой выбор будущей профессии был вполне предсказуем. Тем более, что отец тоже стоматолог. С детства меня воспитывали так, что нужно обязательно помогать людям, да и в нашей профессии по-другому нельзя. Ротовая полость - это отражение здоровья всего организма. Например, по цвету слизистой и языка можно определить различные общие заболевания, вплоть до онкологии.

На мой взгляд, самая главная проблема в том, что у населения нет достаточной стоматологической грамотности. Например, при полном разрушении зуба и невозможности проведения терапевтического или ортопедического восстановления, корни обязательно нужно удалять. Ведь это очаг инфекции, которая впоследствии распространяется не только на ротовую полость, но и на весь организм в целом.

Кирилл Вадимович Носов

Врачи в нашем филиале и в учреждении в целом большое внимание уделяют санитарно-просветительской работе среди детского и взрослого населения. Благодаря этому сейчас, конечно же, ситуация меняется, но пока не так быстро, как хотелось бы. Многие пациенты до сих пор затягивают лечение и приходят, когда зуб спасти уже невозможно.

Без должного внимания со стороны пациента к своему здоровью можно потерять все зубы, что приведет к необходимости полного протезирования. Но даже если с зубами проблем нет, профилактические осмотры необходимы для исключения возникновения онкологических заболеваний слизистой рта и диагностики их на ранних стадиях.

Поэтому крайне важно всем следить за гигиеной полости рта. Один раз в полгода проверять здоровье зубов у стоматолога, проводить регулярно профессиональную чистку зубов, пользоваться правильной щеткой, использовать фторсодержащие пасты по совету специалиста и правильно чистить зубы!

Если соблюдать все эти правила, можно сохранить родную улыбку до глубокой старости. Удалить зуб легко. Гораздо сложнее потом провести ортопедическое лечение, устранить нежелательные изменения в организме, вызванные отсутствием зубов, привыкнуть к объемным ортопедическим конструкциям. Поэтому нужно помнить, что сохранение своих родных зубов - главная задача для каждого.

Мы в своей ежедневной практике стараемся спасти зубы пациенту, если это возможно. Для этого применяем все наши знания, опыт и современные методики.

Сегодня в нашем филиале максимально созданы все условия для результативного лечения пациентов. В хирургии установлены новые специальные кресла последнего поколения, которые комфортны для пациента и удобны для работы врача, есть отличная диагностическая база, используются эффективные стоматологические материалы.

Качество жизни пациента

Дамир Магомедович Даниялов:

- Я врач стоматолог-ортопед. Закончил Тверскую государственную медицинскую академию в 2011году. Стаж работы 8 лет. В профессию пришел не случайно, а по примеру сестры, она тоже врач-стоматолог. Работу свою люблю, считаю, что она воспитывает желание помогать людям, нести добро, красоту и, конечно же, здоровье.

Дамир Магомедович Даниялов

Например, восстановление зубов - это не только решение эстетических задач, но и нормализация жевательной функции, т. е улучшение качества жизни пациента. Ортопедическое направление в стоматологии является одним из самых быстро развивающихся и востребованных.

Консультация врача стоматолога-ортопеда необходима, если у человека имеется отсутствие любого количества зубов в ряду (в результате планового удаления, выпадения, после получения травмы и т. д.); произошло частичное или полное разрушение эмали и стенок зуба; имеются косметические дефекты (в частности, неправильная форма, наличие пигментации и другие нарушения, которые портят эстетику улыбки), повышенная чувствительность зубов; диагностированные заболевания десен или костей челюсти, разного рода заболевания ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава).

Оказание качественной квалифицированной ортопедической стоматологической помощи невозможно без предварительной подготовки к зубному протезированию органов и тканей полости рта. Успешное протезирование зависит не только от грамотного выполнения технических манипуляций по изготовлению зубных протезов, но и от полноценной подготовки органов и тканей полости рта к зубному протезированию, правильного выбора ортопедических конструкций и материалов, а также от специальной подготовки полости рта. Таким образом, основным условием качественного ортопедического лечения является комплексный подход к заболеванию.

Почему в некоторых ситуация ортопедическое лечение крайне необходимо?

Восстановление жевательной функции. Дефекты зубного ряда, связанные с отсутствием нескольких зубов, не позволяют с необходимой тщательностью пережевывать пищу, что пагубно влияет и на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, снижается мышечный тонус и замедляется кровообращение не только в мягких, но и в костных тканях, окружающих имеющиеся зубы. Игнорирование проблемы неизбежно приведет к осложнениям, в частности, к периодонтиту или пародонтозу.

Сохранение зубов. Если зуб не утрачен, но существенно разрушен так, что восстановить его пломбированием невозможно, - это еще не повод к его удалению. Благодаря достижениям современной ортопедической стоматологии, при наличии здоровых корней даже при полном отсутствии коронки можно вернуть ему первоначальный вид и восстановить функцию.

Лечение адентии (отсутствие зубов врожденного или приобретенного характера). В этом случае, исходя из индивидуальных особенностей пациента и поставленных им задач, специалист предложит и установит съемные, условно-съемные или несъемные протезы, дентальные имплантаты или применит другие методики, способные восстановить целостность зубного ряда.

Стоматологи, которых советуют

Ошибочно считается, что ортопедическое лечение требуется преимущественно возрастным пациентам. Современная стоматология предлагает результативные решения в области восстановления и протезирования для людей разного возраста, включая детей, у которых есть проблемы с зубами. На сегодняшний день врач стоматолог-ортопед может провести в зависимости от клинической ситуации несколько основных направлений ортопедического лечения:

1. Микропротезирование. Подходит для тех случаев, когда у пациента присутствуют исключительно косметические дефекты (виниры, вкладки).

2. Съемное протезирование (при полном либо частичном отсутствии зубов). Используются различные конструкции протезов и материалы для их изготовления.

3. Несъемное протезирование (коронки, мостовидные протезы, дентальные имплантаты). По результатам обследования специалист ставит диагноз и разрабатывает индивидуальную тактику лечения. Чем раньше пациент обращается к врачу стоматологу-ортопеду, тем лучший результат ортопедического лечения можно получить и тем более комфортным и долговечным будет протез. Поэтому и в ортопедической стоматологии действует общий принцип - профилактика превыше всего. Нужно регулярно 2 раза в год посещать стоматолога, и если появляются проблемы, решать их в самом начале. Только так можно сохранить здоровую улыбку на всю жизнь.

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