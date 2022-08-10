«Единая Россия» установит в общественных местах стеллажи в рамках акции «Книги — Донбассу»

«Единая Россия» разворачивает дополнительные площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу».

«Единая Россия» разворачивает в регионах по всей стране дополнительные площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу», которую партия проводит вместе с Минпросвещения. Специальные стеллажи появятся в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и других общественных местах, пользующихся популярностью у жителей. Таких точек сбора книг партия откроет около тысячи.

- Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной поддержки «Единой России» детские издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобождённых территорий. Уже отправлено на Донбасс более 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. Мы передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, социальные учреждения, детские досуговые центры партии, — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. Со всех точек книги будут забирать волонтеры «Единой России» и передавать для формирования гуманитарных грузов.

- Наша задача — прежде всего обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке. Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь, — заключила Дарья Лантратова.

Напомним, акция «Книги — Донбассу» была запущена 21 марта этого года через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений «Единой России».

- На базе 26 местных общественных приемных «Единой России» по всей области продолжается сбор книг для жителей ЛДНР, – рассказал руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов. – В мае в составе 10-тонного гуманитарного груза от регионального отделения «Единой России» мы отправили для Донбасса полуторатонный комплект литературных изданий. В День славянской письменности и культуры по инициативе партии в трех парках Тулы и на территории Тульского кремля были установлены специальные контейнеры для сбора книг. В ближайшее время откроем две дополнительные, стационарные точки на базе Тульской областной научной и детской библиотеках. Это будут брендированные стеллажи, на полках которых все желающие смогут оставить книги на русском языке для дальнейшей отправки в школы и библиотеки ЛДНР.