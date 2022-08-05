Книжная полка: «Все как в жизни: сложно, но так интересно!»

Читатели о произведениях Александра Лапина: «Все как в жизни: сложно, но так интересно!»

Известный писатель Александр Лапин недавно закончил работу над новым романом «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Уже осенью книга появится в магазинах. А пока поклонники творчества автора делятся мнениями о его книгах, уже успевших привлечь широкую читательскую аудиторию.

«Предупреждаю: заставляет думать»

Владимир Николаев, labirint.ru:

«Ничего раньше не читал из Александра Лапина. Вот недавно довелось это исправить. Роман «Крымский мост» привлёк моё внимание, конечно же, своим названием. Ведь тема Крыма – болезненная для многих, она часто обсуждается. Но в книге оказалось не совсем то, что я ожидал. Может быть, это и хорошо.

Ожидал же я, конечно, каких-нибудь историческо-политических баталий. Но здесь другое, здесь автор порой выписывает некие сюрреалистические, завораживающие картины. Не буду всего рассказывать, сами прочтёте и оцените.

Главный герой, бывший моряк Олег Мировой, нравится мне не во всём и даже иногда раздражает своим снобизмом. После коротенького, для многих незаметного эпизода с охранником, которого он в мыслях назвал «быдлом», хотелось даже закрыть книгу. Это, наверное, потому, что я сам теперь работаю в охране.

Но в целом его позиция, его поступки мне близки и понятны. Это настоящий русский мужик, прямой, резкий и дерзкий. Ещё нравится то, что книга разножанровая, я бы так сказал. С элементами фэнтези. Читается нормально, хоть и задирает кое-где.

«Крымский мост» опубликован в третьем томе четырёхтомника Александра Лапина, который недавно увидел свет. Очень хорошо, что можно покупать поштучно, по очереди, не всё собрание сразу. Ведь книги нынче стоят недёшево, как и всё остальное. Очень рекомендую к прочтению – должно понравиться. Но предупреждаю: заставляет о многом задуматься. Это не лёгкое чтиво».

Темы без срока давности

Пользователь JackYea, bookmix.ru:

«Трилогия «Книга живых» крепко задела за живое. Сам я родом из казачьей семьи, из донских казаков, так что, прочитав сначала произведение «Роман и Дарья», словно побывал на родине предков. Причём не только географически. Мы из тех краёв давно уехали, но устои, установки остались прежними. Тоже по привычке, как и у Лапина, делим людей на «красных» и «белых», на чужих и своих, такие же непримиримые. И мне вполне понятно и близко то, как героям книги, молодому поколению, приходится бороться за свои чувства.

«Суперхан» – про становление бывших советских людей, про то, что случилось после развала Советского Союза. Здесь опять в «десятку». Хоть по возрасту мало что помню из того периода, но многое знаю от родителей. К тому же затронуто много тем из разряда вечных, не имеющих срока давности. Смерть друга, стремление к власти…. Вообще там глубокий философский подтекст, что, как я понял, вообще характерно для данного автора.

Но особенно понравилась притча «Вирусы». Пандемия ковида уже успела пройтись по многим из нас. Даже те, кому повезло не заболеть, не потерять никого из близких, были вынуждены многое изменить в своей жизни, пересмотреть, переосмыслить. Так что эта история жителя Камчатки тоже очень личная».

«Искренне, но без лишнего надрыва»

Святослав, my-shop.ru:

«При выборе книги, конечно, привлекло название – «Святые грешники». Хотелось на досуге почитать что-то неординарное, захватывающее. Сначала ознакомился с отзывами в Интернете, увидел, что народу в основном нравится. Ну и купил в итоге.

Понравилось то, что автор, Александр Лапин, всё написанное как будто проживает, пропускает через себя. Наверное, поэтому книга получилась очень искренней, но без излишнего надрыва. Про что она? Про дружбу, непростые взаимоотношения во власти и с властью, любовь, веру.

Религиозные вопросы, как я понял, очень близки самому писателю. И очень хорошо, что подаются они без всякого морализаторства. Его герой, Дубравин, даже ведёт разговоры с бурятским Ламой. Рассказывает ему о своих снах, они беседуют о реинкарнации. То есть без мистики здесь тоже не обошлось.

Поиск духовного пути и поиск своего места в этой жизни – вот о чём в итоге «Святые грешники». Всё, как и в жизни, так сложно. Но так интересно!»

Очень пёстрый и актуальный роман

Дмитрий Роменов, livelib.ru:

«Любовь, дружба, предательство, история, философия и религия – всё это есть в книге «Крымский мост». Проводится много исторических параллелей, от времён тамплиеров до всем нам известных событий на Украине образца 2014 года.

В центре действия оказывается бизнесмен Олег Мировой, которому во многих ситуациях помогает выстоять его офицерская закалка.

Мне книга понравилась. Может, во многом потому, что «точек соприкосновения» немало. Я сам из семьи военных, крымчанин к тому же. Ну и в бизнесе не первый десяток лет – тоже всякое бывало, хоть самому книгу пиши. Но вряд ли смогу вот так, по-лапински, интересно и бескомпромиссно.

Не откладывайте чтение. Как только будет возможность, смело покупайте «Крымский мост». Почерпнёте для себя много полезного, как мне кажется. Я искренне благодарен автору за проделанную работу, за интересную подачу событий недавней истории».

«Не могу пройти мимо красивого и стильного»

Галина, my-shop.ru:

«Я модельер, мне трудно пройти мимо чего-то красивого, стильного. Это касается не только вещей, но и литературы. Что я вкладываю здесь в понятия красоты и стиля? Очевидно же: лёгкий слог, продуманные и захватывающие сюжетные линии. Здесь, в сборнике, всё это присутствует.

У произведений «Вихри перемен», «Волчьи песни», «Время жить» общие главные герои. Они на ваших глазах чудачат, будучи юношами, взрослеют, мужают. Это друзья, настоящие-настоящие, один за всех и все за одного.

Но жизнь разбрасывает всех в разные стороны, как она это любит и умеет. Жили в одном государстве, СССР – оказались в разных… И многое меняется, становится с ног на голову, но вот возможно ли в этом хаосе остаться людьми и сохранить дружбу? Всё по-разному бывает. Читать было тяжело временами, не поверите, из-за ностальгии. Спасибо автору за хорошие книги».

«Читаем и делаем выводы»

Intontino, bookmix.ru:

«Мужская дружба, борьба за власть, лихие 90-е, любовь, непростые отношения с собственными детьми – очень много всего есть в «Суперхане». Я считаю такую литературу во всех отношениях полезной. Она воспитывает с нравственной точки зрения, заставляет думать и к тому же воспитывает хорошее чувство слова. «Суперхан» написан с филигранным мастерством – или же я, человек начитанный, плохо разбираюсь в современной литературе (что, конечно, не так).

Мне тоже есть, что вспомнить на фоне описанных событий. Да и многим, как мне кажется. Поэтому читаем, сопоставляем и делаем выводы».

СПРАВКА

Александр Лапин — русский писатель и публицист. Литературным творчеством занимается с конца 1970-х, ряд его книг переведен и издан за рубежом. Лауреат Большой литературной премии России, премии Правительства РФ и других наград.

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