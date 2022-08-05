За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 249 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 5 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 249 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 160 695 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 13 человек.

77 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 153 918 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 256 человек.