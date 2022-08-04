В Тульской области на 4 августа за сутки коронавирусом заразились 239 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 4 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 239 новых случаев коронавируса - впервые с 4 апреля этот показатель поднялся выше 200. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 160 446 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 18 человек.

70 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 153 841 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 255 человек.