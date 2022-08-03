В Тульской области в заповеднике расцвели краснокнижные кувшинки (фото - пресс-служба заповедника "Куликово поле")

На реке Мокрая Табола, протекающей на Куликовом поле, в заводи вблизи села Себино можно увидеть редкие и очень красивые цветы. Большинство, увидев их, решат, что встретили водяную лилию или даже лотос, но это растение к лилиям и лотосам не имеет никакого отношения, кроме внешнего сходства: на самом деле, это кувшинка белоснежная (Nymphaea candida).

Когда-то ареал этого растения был более значительным, наши предки наделяли его колдовскими свойствами и называли одолень-травой - по поверьям, кувшинка белоснежная оберегала от злых сил. Но сейчас цветение кувшинки белоснежной доступно только самым отважным и любопытным любителям природы. Кувшинка занесена в Красную книгу Тульской области и строго запрещена к сбору.

Цветок этот и правда удивительный, и своей красотой, и тем, как проходит цветение. На больших, имеющих форму сердца ярко-зеленых листьях разбросаны крупные от 5 до 20 сантиметров снежно-белые цветки. Растения укрыты от взгляда в тихих, заросших высокими ивами заводях. Во время очень короткого цветения, которое длится 3-4 дня, растение распускается после восхода солнца, около 6-7 часов утра, а вечером, часов в 7 вечера, еще до захода Солнца, закрывается и уходит под воду, снова всплывая лишь на заре.