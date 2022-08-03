За сутки в Тульской области на 3 августа коронавирусом заразились 168 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 3 августа, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 168 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 160 207 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 16 человек.

90 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 153 771 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 254 человек.