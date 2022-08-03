Показательные выступления десантников и показ военной техники: как в Туле отметили День ВДВ Фото: материалы пресс-служб

2 августа в Туле в 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии отметили 92-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. в рамках празднования состоялись показательные выступления военнослужащих ВДВ и спортсменов-парашютистов, а также показ вооружения, военной и спецтехники.

Военнослужащим губернатор Тульской области вручил государственные и региональные награды, среди которых - Ордена Мужества, медали Суворова, «За Отвагу» и «За заслуги перед Отечеством». Также губернатор и временно исполняющий обязанности командира дивизии Алексей Быков возложили цветы к памятнику десантникам, погибшим при исполнении воинского долга.

В день профессионального праздника военнослужащим вручили государственные и региональные награды Фото: материалы пресс-служб

Глава региона напомнил, что сегодня в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине на десантников возлагаются самые сложные и опасные боевые задачи. Была объявлена минута молчания.

Губернатор отметил, что Правительство продолжит оказывать поддержку детям погибших и раненых десантников.

. Фото: материалы пресс-служб

. Фото: материалы пресс-служб

. Фото: материалы пресс-служб