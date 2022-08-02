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Общество2 августа 2022 13:21

Аномальная жара вернется в Тульскую область вместе с атлантическим циклоном «Фрида»

В ближайшие дни в соседних городах температура на 9 градусов превысит норму
Источник:kp.ru
Аномальная жара вернется в Тульскую область вместе с атлантическим циклоном «Фрида»

Аномальная жара вернется в Тульскую область вместе с атлантическим циклоном «Фрида»

Фото: Алексей ФОКИН

По данным синоптиков из центра метеорологии «Фобос», в сторону Тульской области идет атлантический циклон «Фрида», который принесет аномально жаркую погоду на территорию всей Центральной России.

Пик повышения температуры ожидают в четверг, 4 августа, при этом осадков синоптики не обещают. В этот день температура может подняться до +31 градуса.

В соседних городах температура в ближайшие дни превысит норму на 9 градусов. Наступает самый жаркий период лета 2022 года.

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