Аномальная жара вернется в Тульскую область вместе с атлантическим циклоном «Фрида» Фото: Алексей ФОКИН

По данным синоптиков из центра метеорологии «Фобос», в сторону Тульской области идет атлантический циклон «Фрида», который принесет аномально жаркую погоду на территорию всей Центральной России.

Пик повышения температуры ожидают в четверг, 4 августа, при этом осадков синоптики не обещают. В этот день температура может подняться до +31 градуса.

В соседних городах температура в ближайшие дни превысит норму на 9 градусов. Наступает самый жаркий период лета 2022 года.